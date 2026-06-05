Працівниця АЗС загинула через ворожу атаку на Херсонщині, ще дев'ятеро людей зазнали поранень – поліція

У Національній поліції України уточнили, що наразі відомо про одну загиблу та 9 поранених через ворожу атаку безпілотником по АЗС у Херсонській області, подія сталася у с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської громади.

"Сьогодні близько 13-ої години армія рф завдала дронового удару по АЗС у Чорнобаївській громаді. Внаслідок атаки безпілотником типу "Shahed" загинула 35-річна працівниця станції, ще дев'ятеро мирних жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі у п'ятницю увечері.

Повідомляється, що серед постраждалих четверо жінок та п'ятеро чоловіків. У них діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, осколкові поранення, контузії. 61-річний чоловік отримав також травматичну ампутацію лівої гомілки, його стан тяжкий.

Наразі всім постраждалим надається необхідна допомога.

Раніше в Державній службі надзвичайних ситуацій повідомляли про одного загиблого та 11 постраждалих.