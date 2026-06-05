Інтерфакс-Україна
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19:13 05.06.2026

Київ і Братислава працюють щодо дати й місця проведення наступного раунду міжурядових консультацій – Сибіга після зустрічі з Бланаром

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Київ і Братислава працюють щодо дати й місця проведення наступного раунду міжурядових консультацій – Сибіга після зустрічі з Бланаром
Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками переговорів зі словацьким колегою Юраєм Бланаром у Вінниці повідомив про роботу над подальшими заходами та над датою та місцем проведення наступного раунду міжурядових консультацій.

"Ми з міністром також детально обговорили реалізацію домовленостей між президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Робертом Фіцо. Активно працюємо над подальшими зустрічами та заходами", – сказав Сибіга на пресконференції за підсумками переговорів зі словацьким колегою у Вінниці у п'ятницю.

Окремо міністри приділили увагу розвитку двосторонніх механізмів взаємодії.

"Україна та Словаччина мають ефективний формат міжурядових консультацій, який дозволяє системно просувати спільні проєкти та координувати рішення. Працюємо над датою та місцем проведення наступного раунду таких консультацій", – підкреслив Сибіга.

Окремо він зазначив, що Україна цінує підтримку Словаччини щодо вступу до ЄС.

"Сьогодні міністр Блонар підтвердив мені, що Словаччина готова підтримати відкриття першого та інших кластерів переговорів. Дякую за цю своєчасну політичну підтримку.

Переконаний, що вступ України до ЄС відповідає інтересам сусідньої, дружньої Словаччини, ваших людей та бізнесів", – наголоси Сибіга.

За його словами, вони з Бланаром також обговорили перспективи поглиблення співпраці у сфері оборонної промисловості. Сибіга наголосив, що Україна відкрита до спільних оборонних проєктів з партнерами, зокрема в рамках інструменту SAFE.

"Ми готові до такої співпраці зі Словаччиною, адже зміцнення оборонних спроможностей України водночас посилює безпеку Європи", – додав він.

Окремо глава МЗС відзначив важливість того, що Словаччина підтримала всі 20 пакетів санкцій ЄС.

"Санкції – це інструмент примусу Росії до миру. Проте тиск необхідно посилювати в критичних для бюджету РФ секторах. Ми розраховуємо на подальшу взаємодію на цьому напрямі", – наголосив Сибіга.

Він також подякував Словаччині та словацькому народу за надану допомогу, особливо під час зимового періоду.

"Ця допомога, в тому числі, допомагала нам пройти одну з найважчих зим в нашій історії. Україна вже зараз готується до наступного осінньо-зимового періоду", – підкреслив очільник відомства.

"Маємо амбітні проєкти в сфері енергетики. Це і розбудова електромереж, зберігання газу та інші. Переконаний, що сьогоднішня зустріч стала ще одним кроком до розширення ефективного співробітництва задля добробуту наших народів", – заявив Сибіга.

Крім того, він подякував Словаччині за програму відпочинку та реабілітації для українських дітей, зокрема, із Вінничини.

 

Теги: #словаччина #мзс

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