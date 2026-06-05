Інтерфакс-Україна
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19:08 05.06.2026

Голова Євроради заявив про вивчення шляхів прискорення процесу вступу в ЄС країн-кандидатів

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Голова Євроради заявив про вивчення шляхів прискорення процесу вступу в ЄС країн-кандидатів
Фото: https://x.com/antoniocostapm

У ЄС розглядаються ідеї прискорення вступу до Євросоюзу держав-кандидатів при тому, що процес залишиться заснованим на заслугах і виконанні реформ, заявив голова Євроради Антоніу Кошта після саміту ЄС-Західні Балкани.

"Західні Балкани є невід'ємною частиною майбутнього Європейського Союзу. Їхній вступ залишається нашим пріоритетом і найважливішою геополітичною інвестицією. Цей процес заснований і буде заснований на принципах заслуг і надійних реформ", - сказав Кошта в п'ятницю на пресконференції в чорногорському місті Тіват, де проходив саміт.

"Водночас, сьогоднішня дискусія засвідчила наше спільне прагнення якомога швидше здійснити розширення. Саме тому ми розглядаємо нові ідеї для оптимізації та прискорення процесу. Для підвищення довіри до Європейського Союзу і підвищення мотивації партнерів на Західних Балканах", - додав голова Європейської ради.

За його словами, найважливішим пріоритетом для Західних Балкан також є зміцнення добросусідських відносин і регіонального співробітництва для гарантування безпеки та економічного процвітання регіону.

"Це потребуватиме складних рішень і постійних зусиль", - наголосив Кошта.

 

 

Теги: #кандидати #вступ #прискорення #єс

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