В Гуті-Пеняцькій Львівської області 8 червня розпочнуться спільні українсько-польські пошукові роботи

Спільні українсько-польські пошукові роботи у розпочнуться 8 червня в Гуті-Пеняцькій у Львівській області, їх мета – локалізація місць поховань останків мешканців села, які трагічно загинули у лютому 1944 року, повідомив перший заступник міністра культури України Іван Вербицький.

"8 червня в Гуті-Пеняцькій у Львівській області розпочнуться спільні українсько-польські пошукові роботи з метою локалізації місць поховань останків мешканців села, які трагічно загинули у лютому 1944 року", – написав Вербицький у Фейсбуці у п’ятницю.

За його даними, дослідження буде здійснювати експедиція ТОВ "Спеціалізована установа "Волинські старожитності" і фахівців Інституту національної пам’яті Республіки Польща з фаховим наглядом зі сторони українських фахівців за сприяння та фінансування Українського інституту національної пам’яті.

Роботи виконуються за результатами домовленостей президентів обох країн та українсько-польської міжурядової робочої групи. У грудні 2025 року робоча група визначила перші пріоритетні місця пошукових та ексгумаційних робіт у 2026 році: Пужники, Голоско, Острівки, Угли, Гута-Пеняцька на території України, а також Юречкова, Ласків, Сагринь на території Польщі.

Вербицький зазначив, що раніше цього року вже розпочалися пошукові роботи в Острівках і Углах, а також було видано дозволи на продовження робіт у Пужниках. У четвер, 4 червня, Державна міжвідомча комісія у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій надала дозволи на проведення ексгумаційних робіт у Голоску та Острівках.

"Вдячні нашим польським партнерам за налагодження співпраці і довіри у питаннях трагічних сторінок спільної історичної пам’яті", – наголосив Вербицький.