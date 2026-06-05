Інтерфакс-Україна
Події
18:50 05.06.2026

Путін у відповідь на лист Зеленського заявив, що поки не бачить сенсу в зустрічі з українським президентом

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Путін у відповідь на лист Зеленського заявив, що поки не бачить сенсу в зустрічі з українським президентом

Володимир Путін заявив, що не має наміру проводити зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, так він прокоментував опублікований раніше відкритий лист голови держави на свою адресу.

"Не бачу сенсу нам зустрічатися, сенс української сторони – зупинити наш наступ, а нам потрібні домовленості", – заявив Путін у п’ятницю на пленарному засіданні в рамках Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму в РФ.

Обґрунтовуючи небажання зустрічі з головою Української держави, він також припустив, що лист Зеленського нібито містить "елементи хамства" на його адресу. "Це що? Це спосіб створення умов для особистої зустрічі та переговорів чи це створення обстановки, за якої взагалі насправді неможливо проводити жодних особистих зустрічей? Я думаю, що це друге", – сказав Путін, зізнавшись, що прочитав лист президента України "побіжно", і що його йому нібито "підсунув" його речник Дмитро Пєсков.

Також Путін назвав "неправильним" сам обраний Зеленським відкритий спосіб спілкування. "Київ вважав за можливе перейти до публічної дискусії, і це зовсім неправильно", – пояснив він своє рішення відмовитися від зустрічі.

Як повідомлялося, Зеленський у відкритому листі до Путіна запропонував особисту зустріч для обговорення завершення війни і заявив, що Україна готова до прямих переговорів між лідерами двох держав.

Президент США Дональд Трамп прокоментував в Білому домі ініціативу президента України Володимира Зеленського, викладену у відкритому листі про можливу зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним, заявив, що загалом вважає таку зустріч позитивною.

Теги: #лист_зеленського #путін #реакція #зустріч #зеленський

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