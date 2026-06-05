Міністри оборони України та Норвегії узгодили пріоритети для посилення Сил оборони

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Міністри оборони України та Норвегії Михайло Федоров та Торе Оншуус Сандвік напередодні засідання контактної групи у форматі "Рамштайн", що заплановано на 18 червня, синхронізували пріоритети підтримки Сил оборони – це далекобійні боєприпаси, ракети для Patriot, внески в PURL, українські дрони та рішення для ППО.

"Провів робочу розмову з міністром оборони Норвегії Торе Оншуусом Сандвіком перед особистою зустріччю на засіданні у форматі "Рамштайн". Синхронізували пріоритети підтримки України та обговорили подальші кроки оборонної співпраці", – написав Федоров у Телеграмі у п’ятницю.

Він зазначив, що Україна продовжує системно знищувати ворога в усіх доменах війни: у небі, на землі та в економіці. "Наше завдання – зберігати цей темп, посилювати тиск на росію та наближати справедливий мир. Для цього кожне рішення партнерів має посилювати Сили оборони саме там, де це найбільше потрібно", – написав Федоров.

За його словами, наразі головним викликом для захисту українського неба залишається балістика. "Саме тому розвиток ППО та антибалістичних рішень є нашим пріоритетом", – наголосив міністр.

Окремо сторони обговорили можливість швидкого спрямування додаткового фінансування на потреби Сил оборони до надходження коштів європейського кредиту.

За словами Федорова, серед пріоритетних напрямів визначено: снаряди підвищеної дальності в межах Чеської ініціативи; ракети для Patriot через механізм JUMPSTART; внески в PURL; українські дрони. Також домовилися продовжити координацію щодо розвитку рішень у сфері ППО та антибалістичного захисту.

"Дякую Норвегії за підтримку України та готовність працювати над рішеннями, які вже сьогодні допомагають посилювати Сили оборони", – резюмував Федоров.

Формат "Рамштайн" – це міжнародна дипломатична платформа та неформальна назва Контактної групи з питань оборони України. Головне її завдання – об’єднання понад 50 країн, координація та прискорення надання військової допомоги для відбиття російської агресії, а також обговорення питань безпеки після війни. Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться 18 червня перед зустріччю міністрів оборони НАТО в Брюсселі.

JUMPSTART – це спеціальний механізм в рамках програми іноземних військових продажів США. Він дозволяє країнам-партнерам перераховувати кошти США для фінансування закупівлі зброї, обладнання або навчання для третіх країн, зокрема України, безпосередньо з арсеналів Армії США. У 2025 році на американську програму JUMPSTART Норвегія витратила 10 мільярдів норвезьких крон. Норвегія також фінансувала протиповітряну оборону України через програму PURL, яка передбачає постачання критично важливого обладнання із США.