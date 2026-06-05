У МЗС Польщі відбулася зустріч із Будановим, обговорювали присвоєння підрозділу ССО імені Героїв УПА

Фото: МЗС Польщі

Державний секретар Міністерства закордонних справ Польщі Марчін Босацький обговорив з керівником Офісу президента України Кирилом Будановим питання присвоєння почесного звання підрозділу Сил спеціальних операцій звання "Героїв УПА" та українські пропозиції щодо вирішення ситуації, повідомляє МЗС Польщі.

Як розповіли у відомстві, зустріч відбулася на прохання української сторони. Генерала Буданова супроводжували його заступники Ірина Верещук та Сергій Кислиця.

"Босацький представив польську позицію, наголосивши, що рішення президента України викликало біль та обурення серед польського суспільства, яке з початку російської агресії підтримує Україну, що захищається. Держсекретар наголосив, що взаємні відносини мають будуватися на історичній правді, повазі до жертв та діалозі", – йдеться у повідомленні.

У МЗС додали, що ще одним важливим пунктом порядку денного було підсумовування поточних військових операцій та ситуації на передовій у контексті подальших дипломатичних сценаріїв та умов для мирних переговорів.

Босацький та генерал Буданов підтвердили стратегічний характер польсько-української співпраці та її важливість з огляду на виклики, пов’язані з безпекою регіону та триваючою російською агресією проти України.