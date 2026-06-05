Автомобіль виїхав на тротуар в Києві, загинули 4 людини, серед них 12-річний хлопець

Фото: ДСНС Києва

Четверо людей загинули, троє отримали травми в Києві в п’ятницю внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Чоколівському бульварі в Києві, під час якої автомобіль виїхав на пішохідну частину вулиці.

"За попередніми даними, загинули 4 людини. Водія затисло понівеченими конструкціями автомобіля. Рятувальники за допомогою спеціального інструмента деблокували чоловіка та передали його медикам. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці", – повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій в Телеграм.

За даними поліції Києва, аварія сталася близько 17:30 години на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського.

"За попередньою інформацією, водій автомобіля Mercedes рухався на великій швидкості, через що не впорався із керуванням та виїхав на пішохідну зону. Попередньо встановлено, що внаслідок аварії на місці події загинуло четверо громадян, ще троє отримали травми", – повідомляє поліція в Телеграм.

На місці події працює слідчо-оперативна група з розслідування ДТП главку поліції Києва та патрульні, обставини події встановлюються.

За фактом смертельної ДТП у Києві, де загинуло четверо людей, серед яких 12-річний хлопець, розпочато розслідування, інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

На цей час відомо, що 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, мешканець Херсонщини, на швидкості не впорався з керуванням автомобілем та в'їхав у підземний перехід, де були люди.

На місці загинуло двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець. Ще троє людей отримали травми.

Водія дістали з автомобіля рятувальники, наразі він перебуває у лікарні.

Попередньо встановлено, що його неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також він є учасником чотирьох ДТП, дві з яких стались цього року.