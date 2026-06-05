Інтерфакс-Україна
Події
18:33 05.06.2026

РФ впевнено набуває статусу "держави-банкрута" – радник президента про економічний форум в Санкт-Петербурзі

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Зустріч Президента України та Президента Кіпру 4 грудня 2025 року
Зустріч Президента України та Президента Кіпру 4 грудня 2025 року | Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Економічні показники РФ стають тим гіршими, чим оптимістичніше звучать заяви російського керівництва, зазначив радник президента України з санкційної політики Владислав Власюк, коментуючи результати Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ) в РФ, в якому взяв участь Володимир Путін.

"На ПМЕФ Путін традиційно говорить про стабільне майбутнє, розширення можливостей через санкції та нові партнерства. Але якщо відкласти політичні гасла і подивитися на цифри, картина виглядає протилежною. Всупереч оптимістичній риториці керівництва РФ, Росія впевнено набуває статусу держави-банкрута", – сказав Власюк в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у п’ятницю.

За його словами, доходи російського бюджету впали на 40% порівняно з минулим роком, попри високі ціни на нафту, а бюджетна діра вже перевищила $80 млрд. "Поки Путін критикує західні країни за дефіцит бюджетів, 71 із 85 російських регіонів завершили минулий рік із дефіцитними бюджетами, а їхній сукупний дефіцит уже перевищив $34 млрд", – сказав радник голови держави.

Власюк додав, що попри заяви Путіна, що санкції нібито відкрили для РФ "ширше поле для маневру" та створили нові партнерства, найкращий індикатор довіри – це інвестиції, а частка іноземного капіталу в РФ наразі становить лише 0,01%, що свідчить про те, що навіть потенційні партнери не поспішають вкладати гроші в російську економіку.

"Путін говорить про нові можливості для бізнесу, але понад 30% російських підприємців готуються згортати діяльність, ще близько 30% розглядають перехід у тінь. Причиною стали посилення податкового тиску та масштабні відключення Інтернету. Індикатор бізнес-клімату вперше з 2022 р. став від’ємним, а частка проблемних кредитів, які позичальники не можуть нормально обслуговувати, зросла до 12%. Одночасно росіяни та бізнес дедалі частіше переходять на готівку, що свідчить про падіння довіри до фінансової системи. На цьому тлі Центробанк РФ готується прибрати з ринку 11 регіональних банків, фінансові проблеми яких уже неможливо приховувати", – наголосив він.

Радник президента додав, що сальдо зовнішньої торгівлі РФ за час повномасштабної війни з Україною скоротилося майже втричі – з $337 млрд до $125 млрд. Він зазначив, що найбільші російські експортери "Лукойл", "Газпром", "Новатек" та "Северсталь" зараз втрачають прибутки, а "Росатом" уже шукає додаткові $7 млрд для завершення побудови АЕС "Аккую" в Туреччині.

"Тому головний контраст нинішнього ПМЕФ полягає в тому, що чим оптимістичніше звучать заяви російського керівництва, тим гіршими стають економічні показники самої Росії. Попри багаторічні спроби Кремля переконати світ, що санкції не працюють, саме санкційний тиск дедалі сильніше обмежує доступ російської економіки до інвестицій, технологій, фінансових ресурсів і традиційних ринків збуту. Падіння бюджетних доходів, скорочення зовнішньої торгівлі, зникнення іноземного капіталу та погіршення настроїв бізнесу свідчать, що санкції мають накопичувальний ефект і поступово послаблюють економічну основу російської воєнної машини", – резюмував Власюк.

Теги: #банкрот #власюк #рф

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