ЄС і далі посилюватиме візовий режим для росіян – представник ЄК

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ЄС уже вжив низки заходів щодо обмеження видачі віз росіянам для в’їзду в Шенгенську зону, і в Брюсселі розглядають додаткові заходи, заявив офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Маркус Ламмерт.

"З 2022 року ми вжили безпрецедентних заходів і продовжуємо це робити. У 2022 році ми призупинили угоду з Росією про спрощення видачі віз. Також у 2022 році було ухвалено дуже чіткі директивні вказівки щодо візового режиму з Росією, націлені на безпеку й контроль на кордоні. У 2025 році ми затвердили дуже суворі правила: росіяни більше не можуть отримувати багаторазові візи", – сказав прессекретар у п’ятницю на брифінгу в Брюсселі.

Він повідомив, що видача віз росіянам значно скоротилася з 2022 року: з 4 млн віз на рік у 2022 році до 0,5 млн на рік на сьогодні.

"Ми продовжимо цілеспрямовані заходи для розв’язання проблем безпеки, створюваних третіми країнами. Це буде частиною перегляду візового коду, який відбудеться на початку наступного року", – додав Ламмерт.

Так він відповів на прохання прокоментувати адресований Єврокомісії лист 11 держав Шенгенської зони з вимогою запровадження нових, суворіших і обов’язкових для всіх країн зони обмежень на видачу віз російським громадянам.

Представник ЄК також зазначив, що в Єврокомісії повністю згодні з висловленою в листі думкою, що учасники агресії проти України "можуть створювати загрозу безпеці" ЄС. За його словами, розглядаються можливі шляхи обмеження їхнього доступу до Шенгенської зони.