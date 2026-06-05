Українця, який виловив сома з озера у Варшаві під час дії заборони, видворили з Польщі із забороною в'їзду на 5 років

57-річного громадянина України, затриманого після того, як він виловив сома в озері Балатон у житловому масиві Гоцлав у Варшаві під час дії заборони на час нересту, було видворено з Польщі.

Як повідомляє польське видання Wiadomosci в п’ятницю, прикордонна служба оголосила, що перебування чоловіка в Польщі становить загрозу громадському порядку, оголосила рішення таким, що набуває негайного виконання, і того ж дня доставила чоловіка до прикордонного пункту Дорогуськ. Чоловікові було видано постанову про повернення та заборонено в’їзд до Польщі та Шенгенської зони протягом п’яти років.

Справа стосується інциденту, що стався в п’ятницю, 29 травня. Під час дії заборони, яка закінчувалася 31 травня, з озера Балатон було витягнуто сома завдовжки 182 см та вагою 40 кг, який, за оцінками, жив там понад два десятиліття. Риба була ще живою, коли її помістили в багажник автомобіля, незважаючи на реакцію присутніх на місці події, які вказали, що такі дії є незаконними. 2 червня празька поліція оголосила про арешт підозрюваного чоловіка.

Прессекретар Головного управління поліції VII району Варшави повідомила телеканалу TVN24, що чоловіка звинуватили не лише у перевезенні риби, виловленої під час забороненого сезону, але і жорстокому поводженні з нею шляхом перевезення без доступу до води.

Як повідомляє польський інформаційний портал О2, вилов 173-сантиметрового сома викликав обурення і обговорювався в соцмережах жителями Варшами вже на наступний день. До публікації було додано кілька фотографій, на який було видно, що на березі озера зібрався натовп людей, які фотографувалися із виловленою рибою, серед них були діти.

У виданні зазначають, що у багатьох районах Польської рибальської асоціації та відповідно до чинних правил, під час дії заборони на вилов будь-яку рибу, упійману протягом цього часу, слід негайно випустити у воду. Рибалки повинні дотримуватися не лише заборонених сезонів, але й мінімальних розмірів та щоденних обмежень на вилов. Вилов риби, що знаходиться під охороною, розглядається як браконьєрство, може призвести до штрафів, стягнень, а в більш серйозних випадках – до кримінального переслідування.