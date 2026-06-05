Зеленський планує зустрітися з лідерами Британії, Франції та Німеччини, говоритимуть про залучення РФ до мирних переговорів – ЗМІ

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Лідери Франції, Великої Британії та Німеччини, як очікується, у неділю, 7 червня, проведуть зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, повідомив Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

"Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини планують зустрітися на вихідних із президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити шлях залучення Росії до переговорів щодо завершення війни", – йдеться у матеріалі Bloomberg у п’ятницю.

Повідомляється, що зустріч, наразі запланована на неділю увечері у Великій Британії. Проте зазначається, що плани Зеленського ще можуть змінитися, і зустріч може бути перенесена.

Президент Франції Еммануель Макрон у п’ятницю заявив, що лідери трьох країн зустрінуться із Зеленським у найближчі дні. "Ми завжди підтримували прямі переговори між Україною та Кремлем", – сказав він, виступаючи на саміті ЄС-Західних Балкан у Тіваті, Чорногорія.

Як зазначило видання, "дипломатичний поштовх відбувається на тлі пропозиції Зеленського нових мирних переговорів з Володимиром Путіним та відкритого листа, надісланого в четвер російському лідеру. Велика Британія, Франція та Німеччина бачать можливість залучити Путіна до переговорів, причому Україна має дедалі більший успіх у завданні ударів безпілотниками вглиб Росії".