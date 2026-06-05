Інтерфакс-Україна
Події
17:33 05.06.2026

Передові сухопутні сили НАТО сформовано у Фінляндії

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Передові сухопутні сили НАТО сформовано у Фінляндії

Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен оголосив про створення в республіці Передових сухопутних сил НАТО (FLF Finland).

"Створення FLF Finland – важливий крок у зміцненні північного флангу Фінляндії та всього Альянсу. (...) Ми рішуче просували цю мету на міністерському рівні, серед військового керівництва і в різних інституціях НАТО. Ми отримали підтримку нашої пропозиції від країн-союзників. Відтоді реалізація швидко просувалася, і завтра сили будуть офіційно створені", – наведено слова Гяккянена в пресрелізі Міноборони Фінляндії.

Згідно з релізом, створення FLF Finland означає, що шведську бойову групу, яка базується в Бодені, і багатонаціональний штаб у фінському Рованіємі передадуть під командування верховного головнокомандувача сил НАТО в Європі генерала Алексуса Гринкевича.

Ядро FLF Finland становить шведська батальйонна бойова група чисельністю близько 600 військовослужбовців. Група добре підготовлена й може швидко переміщатися зі своєї бази в Бодені на фінську сторону. Її операціями керує штаб, розташований у Рованіємі. Загальна чисельність FLF Finland становитиме бригаду, а її масштабування регулярно опрацьовуватимуть.

Крім Фінляндії та Швеції до розвитку FLF Finland приєдналися Велика Британія, Франція, Італія, а також Данія та Ісландія.

Теги: #нато #передові_сухопутні_сили #фінляндія

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