Інтерфакс-Україна
Події
17:09 05.06.2026

Ворог ударив БпЛА по АЗС на Херсонщині, загинула людина, 11 постраждали – ДСНС

1 хв читати
Ворог ударив БпЛА по АЗС на Херсонщині, загинула людина, 11 постраждали – ДСНС
Фото: ДСНС

Російські окупаційні війська завдали удару дроном по АЗС в Херсонській області, одна людина загинула, 11 зазнали поранень, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Херсонщина: внаслідок удару російським БпЛА по АЗС загинула одна людина, ще 11 постраждали. На місці влучання загорілися газовий модуль, будівля АЗС та чотири автомобілі", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі у п’ятницю.

Рятувальники спільно з підрозділами місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу, попри загрозу повторних атак ворожих дронів.

Теги: #удар_рф #херсонська_область #азс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:25 04.06.2026
Окупанти атакували автівку "екстренки", поранено двох медиків – Херсонська ОВА

Окупанти атакували автівку "екстренки", поранено двох медиків – Херсонська ОВА

18:37 03.06.2026
Росіяни вдарили по складах АТБ у Дніпрі – міський голова

Росіяни вдарили по складах АТБ у Дніпрі – міський голова

17:48 03.06.2026
Щонайменше троє загиблих, є поранені через удари окупантів по Краматорську – ОВА

Щонайменше троє загиблих, є поранені через удари окупантів по Краматорську – ОВА

16:34 03.06.2026
Мирний житель Херсонщини загинув через російський обстріл

Мирний житель Херсонщини загинув через російський обстріл

12:57 03.06.2026
У Рокитному Харківської області вже 6 постраждалих і 2 загиблих

У Рокитному Харківської області вже 6 постраждалих і 2 загиблих

08:11 03.06.2026
МВА: У Херсоні в результаті атаки дрона РФ постраждали двоє дорослих та підліток

МВА: У Херсоні в результаті атаки дрона РФ постраждали двоє дорослих та підліток

08:34 01.06.2026
ОВА: На Херсонщині внаслідок ранкової російської атаки загинув чоловік

ОВА: На Херсонщині внаслідок ранкової російської атаки загинув чоловік

13:40 27.05.2026
Ворог атакував Дніпровський район, попередньо, без постраждалих – ОВА

Ворог атакував Дніпровський район, попередньо, без постраждалих – ОВА

08:58 27.05.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, одна жертва і 17 постраждалих

Ворог обстріляв Херсонщину, одна жертва і 17 постраждалих

07:43 27.05.2026
Троє цивільних постраждали через ворожі дронові атаки на Херсонщині

Троє цивільних постраждали через ворожі дронові атаки на Херсонщині

ВАЖЛИВЕ

ВМС ЗСУ: Один із безекіпажних катерів під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії

185 українських захисників і один цивільний повертаються додому з російської неволі – Зеленський

В УПЦ (КП) немає ніякого юридичного статусу – голова ДЕСС Єленський

Ми очікуємо, що ПЦУ стане членом Всесвітньої ради церков – голова ДЕСС Єленський

Голова ДЕСС про запровадження релігійної форми реєстрації шлюбу: у принципі, це можливо, але не впевнений, що ініціатива є затребуваною

ОСТАННЄ

ЄС і далі посилюватиме візовий режим для росіян – представник ЄК

Українця, який виловив сома з озера у Варшаві під час дії заборони, видворили з Польщі із забороною в'їзду на 5 років

Зеленський планує зустрітися з лідерами Британії, Франції та Німеччини, говоритимуть про залучення РФ до мирних переговорів – ЗМІ

Передові сухопутні сили НАТО сформовано у Фінляндії

Генштаб ЗСУ: Уражено низку пунктів управління та особовий склад ворога на ТОТ Запорізької та Донецької областей, а також на Бєлгородщині

Лубінець домовився про повернення п'яти громадян та верифікацію списків полонених з новим російським омбудсменом

Шведські війська перейдуть під командування НАТО у складі передових сухопутних військ у Фінляндії

СБУ: 15 років тюрми отримав ексдепутат-"регіонал", який на замовлення ФСБ коригував удари по Сумщині

Встановлено особи трьох загиблих у пожежі через атаку ворожого дрона в Херсоні 3 червня

На Житомирщині затримано 17-річну дівчину за підозрою в отруєнні військового на замовлення РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА