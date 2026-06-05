Ворог ударив БпЛА по АЗС на Херсонщині, загинула людина, 11 постраждали – ДСНС

Фото: ДСНС

Російські окупаційні війська завдали удару дроном по АЗС в Херсонській області, одна людина загинула, 11 зазнали поранень, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Херсонщина: внаслідок удару російським БпЛА по АЗС загинула одна людина, ще 11 постраждали. На місці влучання загорілися газовий модуль, будівля АЗС та чотири автомобілі", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі у п’ятницю.

Рятувальники спільно з підрозділами місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу, попри загрозу повторних атак ворожих дронів.