Інтерфакс-Україна
Події
16:48 05.06.2026

Генштаб ЗСУ: Уражено низку пунктів управління та особовий склад ворога на ТОТ Запорізької та Донецької областей, а також на Бєлгородщині

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Генштаб ЗСУ: Уражено низку пунктів управління та особовий склад ворога на ТОТ Запорізької та Донецької областей, а також на Бєлгородщині
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження 4 червня та у ніч проти 5-го червня кількох пунктів управління ворога, зокрема управління БпЛА, на ТОТ Запорізької та Донецької областей, а також скупчення живої сили противника в цих регіонах та у Бєлгородській області (Росія); підтвердив пошкодження 30-31 травня семи нафтових резервуарів та ТОТ Криму та в РФ .

"4 червня та в ніч на 5 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці об’єктів ворога. Зокрема, уражено пункт управління противника в районі Кам’янського (Запорізька область), а також командно-спостережний пункт підрозділу в районі Соледара (Донецька область)", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Телеграмі у п’ятницю.

Також повідомляється про ураження пунктів управління БпЛА ворога в районах Комара та Воскресенки Донецької області, а також Коновалової та Яблукового Запорізької області.

Крім того, уражено райони зосередження живої сили противника в районах Маріуполя, Шевченка та Федорівки Донецької області, Променя Запорізької області, а також Журавльовки Бєлгородської області (Росія)

Генштаб також повідомив, що за результатами додаткового аналізу підтверджено пошкодження нафтового резервуара РВС-20000 та двох РВС-5000 30 травня 2026 року в районі морського нафтового терміналу "Феодосія" (ТОТ АР Крим) .

Також підтверджено результати удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції "Лазарево" (Гоніно, Кіровська область, Росія) 31 травня 2026 року – знищено два резервуари, пошкоджено ще два резервуари та насосну станцію.

Теги: #генштаб_зсу #цілі #ураження

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