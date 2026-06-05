Лубінець домовився про повернення п'яти громадян та верифікацію списків полонених з новим російським омбудсменом

П’ятеро громадян України було повернуто на підконтрольну уряду територію з тимчасово окупованих районів за підсумками першої робочої зустрічі уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця з новою уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою, під час якої сторони також домовилися провести верифікацію всіх наявних списків щодо військовополонених та цивільних осіб, які перебувають у місцях несвободи.

"Досягнуто домовленості про подальше розширення гуманітарного треку в інтересах людей. Першим практичним результатом цієї роботи вже сьогодні стало повернення п’яти громадян України. За підтримки МКЧХ ми воз’єднали три родини. Найстаршій з евакуюваних – 84 роки. Ці українці опинилися в Росії з різних причин, але одну з них росіяни депортували з міста Маріуполь. Це 74 річна жінка, вона перебуває у важкому стані, пересувається на кріслі колісному та потребує постійного стороннього догляду. Завдяки нашій роботі жінка возз’єднається зі своєю донькою в Україні", – написав Лубінець в Телеграм у п’ятницю за підсумками зустрічі.

Він висловив сподівання, що цей канал взаємодії буде збережено й надалі працюватиме на результат.

"Перемовини тривали понад три години. Головна мета – зберегти та розширити гуманітарний трек у питаннях, які стосуються долі людей по обидва боки кордону. Під час зустрічі ми домовилися продовжити всі позитивні напрацювання, яких вдалося досягти раніше", – повідомив омбудсмен.

За словами Лубінця, крім верифікації та повернення військовополонених і незаконно утримуваних цивільних осіб йдеться про передачу листів і пакунків від військовополонених їхнім родинам, взаємні відвідування та перевірку умов утримання, роботу над возз’єднанням сімей, встановлення долі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що з російського полону у п’ятницю повертаються 185 захисників і один цивільний. Президент повідомив, що серед визволених захисників ті, хто брали участь у обороні Маріуполя та на "Азовсталі", а також воювали на донецькому, луганському, харківському, херсонському, запорізькому, сумському, київському та курському напрямках. "Серед них ті, хто повертається після років російського полону, в якому перебували ще з 2022 року", – повідомив глава держави.