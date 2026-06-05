Шведські війська перейдуть під командування НАТО у складі передових сухопутних військ у Фінляндії

У Швеції в суботу відбудеться церемонія створення передових сухопутних військ НАТО у Фінляндії (FLF Finland), повідомила пресслужба Міністерства оборони Швеції.

"Швеція як країна-засновник очолить FLF Finland, надавши батальйонну бойову групу, яка стане ядром FLF. Церемонія 6 червня також ознаменує передання повноважень, у результаті чого шведські війська буде передано під командування НАТО", – йдеться в повідомленні.

"Швеція серйозно ставиться до роботи зі зміцнення північно-східного флангу НАТО, що наочно демонструється тим, що шведські війська тепер перебувають під командуванням НАТО у складі FLF Finland", – заявив міністр оборони Пол Йонсон.

FLF Finland – дев’ята багатонаціональна передова сухопутна бойова група НАТО, націлена на зміцнення стримування та оборони НАТО на Крайній Півночі. Вона також є продовженням великого двостороннього співробітництва у сфері оборони між Швецією та Фінляндією, зазначає Міноборони.

Шведська батальйонна бойова група розміщена в Бодені та має змогу діяти в Північній Калотті і, за необхідності, швидко посилювати присутність у північній Фінляндії. У 2026 році внесок Швеції у Фінську оперативну групу становитиме близько 600 осіб, з можливістю розширення до 1200 осіб у разі потреби.