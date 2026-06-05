СБУ: 15 років тюрми отримав ексдепутат-"регіонал", який на замовлення ФСБ коригував удари по Сумщині
За доказовою базою Служби безпеки України 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ – ексдепутат Шосткинської міськради від забороненої Партії регіонів, який коригував атаки ворога по громаді.
"Як з’ясувало розслідування, російські спецслужбісти обіцяли йому оформити громадянство рф в обмін на співпрацю з країною-агресором", – йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в п’ятницю.
За інформацією СБУ, для виконання агентурних завдань фігурант на власному авто об’їжджав місцевість і фіксував на телефонну камеру пункти базування та маршрути руху Сил оборони.
Також він намагався завуальовано випитувати розвіддані у своїх знайомих під час побутових розмов на "відсторонені" теми.
"Зібрані відомості агент узагальнював для куратора з рф. Ним виявився співробітник Управління фсб по Брянській області, особу якого встановлено Службою безпеки", – зазначають в українській спецслужбі.
У відомстві наголошують, що крім передачі координат потенційних "цілей", агент закликав російського спецслужбіста якомога швидше вдарити по місту.
Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його за місцем проживання.
Під час обшуків у нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.
За матеріалами слідчих Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Розслідування проводили співробітники Управління СБУ в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.