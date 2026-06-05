СБУ: 15 років тюрми отримав ексдепутат-"регіонал", який на замовлення ФСБ коригував удари по Сумщині

За доказовою базою Служби безпеки України 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ – ексдепутат Шосткинської міськради від забороненої Партії регіонів, який коригував атаки ворога по громаді.

"Як з’ясувало розслідування, російські спецслужбісти обіцяли йому оформити громадянство рф в обмін на співпрацю з країною-агресором", – йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в п’ятницю.

За інформацією СБУ, для виконання агентурних завдань фігурант на власному авто об’їжджав місцевість і фіксував на телефонну камеру пункти базування та маршрути руху Сил оборони.

Також він намагався завуальовано випитувати розвіддані у своїх знайомих під час побутових розмов на "відсторонені" теми.

"Зібрані відомості агент узагальнював для куратора з рф. Ним виявився співробітник Управління фсб по Брянській області, особу якого встановлено Службою безпеки", – зазначають в українській спецслужбі.

У відомстві наголошують, що крім передачі координат потенційних "цілей", агент закликав російського спецслужбіста якомога швидше вдарити по місту.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його за місцем проживання.

Під час обшуків у нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

За матеріалами слідчих Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники Управління СБУ в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.