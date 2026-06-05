Встановлено особи трьох загиблих у пожежі через атаку ворожого дрона в Херсоні 3 червня

Встановлено особи трьох загиблих через пожежу, що виникла після удару дронів по багатоповерхівці Херсону 3 червня – це дві жінки та чоловік похилого віку, повідомив очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Встановлено особи ще трьох загиблих при пожежі, спричиненої масованою атакою ворожих дронів на багатоповерхівку в Дніпровському районі 3 червня", – написав він у Телеграмі у п’ятницю.

Як уточнив Шанько, черговими жертвами російської агресії в Херсоні стали 84-річний чоловік та двоє жінок 81 і 70 років.