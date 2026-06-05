На Житомирщині затримано 17-річну дівчину за підозрою в отруєнні військового на замовлення РФ

На Житомирщині поліція затримала 17-річну дівчину, яка підозрюється у вбивстві військовослужбовця на замовлення спецслужб РФ, повідомляє Національна поліція України.

В повідомленні Нацполіції на сайті в п’ятницю зазначається, що 4 червня до поліції звернулась жителька Житомира з повідомленням про те, що вона виявила в своїй оселі померлого квартиранта: 27-річний чоловік був військовослужбовцем ЗСУ.

Слідчі поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. "З місця події вилучили посуд із залишками порошкоподібної речовини та інші речові докази. Тіло загиблого було направлено для проведення судово-медичної експертизи", – уточнюють в поліції.

У результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину причетна 17-річна жителька м. Бердичева.

"Дівчину розшукали за місцем проживання та затримали в процесуальному порядку", – йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що вона спілкувалася в телеграм-каналі з чоловіком, який імовірно є представником спецслужб РФ.

"За його вказівкою наприкінці травня дівчина отримала через поштомат посилку, в якій знаходилась кристалічна речовина, попередньо – метадон", – наголошують в Нацполіції.

Згідно з повідомленням, куратор дав їй завдання зустрітися з військовослужбовцем, вказавши час і місце зустрічі.

"Фігурантка погодилася та пішла з новим знайомим до орендованого ним помешкання. Там вона підсипала до алкоголю заздалегідь підготовлений наркотик, а коли чоловік втратив свідомість – пішла геть", – інформують в поліції.

Нині вирішується питання про повідомлення затриманій про підозру в учиненні тяжкого злочину та обрання їй запобіжного заходу. Встановлено, що вона раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за наркозлочини та злочин проти громадської безпеки.