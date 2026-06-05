Інтерфакс-Україна
Події
16:09 05.06.2026

На Житомирщині затримано 17-річну дівчину за підозрою в отруєнні військового на замовлення РФ

2 хв читати

На Житомирщині поліція затримала 17-річну дівчину, яка підозрюється у вбивстві військовослужбовця на замовлення спецслужб РФ, повідомляє Національна поліція України.

В повідомленні Нацполіції на сайті в п’ятницю зазначається, що 4 червня до поліції звернулась жителька Житомира з повідомленням про те, що вона виявила в своїй оселі померлого квартиранта: 27-річний чоловік був військовослужбовцем ЗСУ.

Слідчі поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. "З місця події вилучили посуд із залишками порошкоподібної речовини та інші речові докази. Тіло загиблого було направлено для проведення судово-медичної експертизи", – уточнюють в поліції.

У результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину причетна 17-річна жителька м. Бердичева.

"Дівчину розшукали за місцем проживання та затримали в процесуальному порядку", – йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що вона спілкувалася в телеграм-каналі з чоловіком, який імовірно є представником спецслужб РФ.

"За його вказівкою наприкінці травня дівчина отримала через поштомат посилку, в якій знаходилась кристалічна речовина, попередньо – метадон", – наголошують в Нацполіції.

Згідно з повідомленням, куратор дав їй завдання зустрітися з військовослужбовцем, вказавши час і місце зустрічі.

"Фігурантка погодилася та пішла з новим знайомим до орендованого ним помешкання. Там вона підсипала до алкоголю заздалегідь підготовлений наркотик, а коли чоловік втратив свідомість – пішла геть", – інформують в поліції.

Нині вирішується питання про повідомлення затриманій про підозру в учиненні тяжкого злочину та обрання їй запобіжного заходу. Встановлено, що вона раніше вже притягувалася до кримінальної відповідальності за наркозлочини та злочин проти громадської безпеки.

Теги: #військовослужбовець #вбивство #житомирська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:30 15.05.2026
Сухопутні війська: у системі немає даних про начебто вбивство у ТЦК батька п'ятьох дітей

Сухопутні війська: у системі немає даних про начебто вбивство у ТЦК батька п'ятьох дітей

20:43 13.05.2026
Взято під варту військового, якого підозрюють у вбивстві двох побратимів на Миколаївщині

Взято під варту військового, якого підозрюють у вбивстві двох побратимів на Миколаївщині

22:30 08.05.2026
Рятувальники локалізували пожежу на 500 га у Поліському природному заповіднику на Житомирщині

Рятувальники локалізували пожежу на 500 га у Поліському природному заповіднику на Житомирщині

16:49 07.05.2026
Правоохоронці повідомили про підозру військовому, який побив перед строєм побратима – ДБР

Правоохоронці повідомили про підозру військовому, який побив перед строєм побратима – ДБР

12:06 07.05.2026
На Дніпропетровщині затримано військовослужбовця, який жорстоко побив побратима

На Дніпропетровщині затримано військовослужбовця, який жорстоко побив побратима

09:26 06.05.2026
Затримано керівника Житомирського обласного ТЦК за вимагання коштів із підприємця за "непризов" його працівників – СБУ

Затримано керівника Житомирського обласного ТЦК за вимагання коштів із підприємця за "непризов" його працівників – СБУ

16:45 29.04.2026
ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю з Хмельниччини, який бив і катував дівчину

ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю з Хмельниччини, який бив і катував дівчину

19:30 02.04.2026
Мобілізація потребує змін, але жодна проблема системи не може виправдовувати вбивство – Міноборони

Мобілізація потребує змін, але жодна проблема системи не може виправдовувати вбивство – Міноборони

17:52 02.04.2026
Держмитслужба підтвердила роботу на Львівській митниці підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК у Львові

Держмитслужба підтвердила роботу на Львівській митниці підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК у Львові

17:44 21.03.2026
Підозрюваний у вбивстві поліцейського у Слов’янську затриманий, він був у СЗЧ

Підозрюваний у вбивстві поліцейського у Слов’янську затриманий, він був у СЗЧ

ВАЖЛИВЕ

ВМС ЗСУ: Один із безекіпажних катерів під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії

185 українських захисників і один цивільний повертаються додому з російської неволі – Зеленський

В УПЦ (КП) немає ніякого юридичного статусу – голова ДЕСС Єленський

Ми очікуємо, що ПЦУ стане членом Всесвітньої ради церков – голова ДЕСС Єленський

Голова ДЕСС про запровадження релігійної форми реєстрації шлюбу: у принципі, це можливо, але не впевнений, що ініціатива є затребуваною

ОСТАННЄ

МЗС: ВМС України вчасно попередили Румунію про втрату контролю над БЕК через дію російської РЕБ

Глави МЗС України і Словаччини під час зустрічі у Вінниці вшанували пам'ять українських захисників

Сибіга отримав запевнення від словацького колеги про підтримку відкриття першого переговорного кластера щодо вступу в ЄС

Сибіга про лист Зеленського Путіну: Будемо очікувати. Тепер м'яч на боці росіян

ВМС ЗСУ: Один із безекіпажних катерів під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії

Вісім працівників поранено через ворожий удар по об'єкту логістичної інфраструктури Одещини

185 українських захисників і один цивільний повертаються додому з російської неволі – Зеленський

Від удару російського дрона загинув працівник "ДТЕК Павлоградвугілля"

Макрон привітав лист Зеленського Путіну та запросив "Коаліцію охочих" зустрітися у Парижі 14 липня

Президент Румунії: Інциденти з дронами є прямими наслідками агресивної війни, розпочатої Росією проти України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА