Інтерфакс-Україна
Події
15:42 05.06.2026

МЗС: ВМС України вчасно попередили Румунію про втрату контролю над БЕК через дію російської РЕБ

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МЗС: ВМС України вчасно попередили Румунію про втрату контролю над БЕК через дію російської РЕБ
Фото: МЗС України

Військово-морські сили ЗС України завчасно проінформували румунську сторону про безекіпажний катер, що втратив керування через дію російського РЕБ, сторони перебувають у тісному контакті щодо ситуації, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Військово-морські сили України своєчасно поінформували румунську сторону про морський безпілотник, який втратив керування через російське радіоелектронне придушення. Відтоді відповідні органи обох держав перебувають у тісному контакті, взяли ситуацію під контроль та забезпечили безпеку в цьому районі", – написав він у соцмережі Х.

Тихий зазначив, що така ефективна координація дозволила вжити необхідних заходів для запобігання шкоди цивільному населенню.

"Цей інцидент ще раз демонструє, що триваюча повномасштабна агресія Росії становить загрозу не лише для України, а й для всього регіону. Ефективна координація є ключовою для пом’якшення її наслідків для сусідніх країн", – додав речник МЗС.

Теги: #мзс_україни #румунія #катер #вмс_зсу

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