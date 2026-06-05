Глави МЗС України і Словаччини під час зустрічі у Вінниці вшанували пам'ять українських захисників

Фото: https://x.com/andrii_sybiha/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в рамках зустрічі із словацьким колегою Юраєм Бланаром прийняв участь у вшануванні полеглих українських воїнів.

"Радий вітати свого словацького колегу Юрая Бланара у Вінниці, серці історичного українського Поділля. Ми розпочали візит із вшанування пам’яті українських захисників, які віддали свої життя, чинячи опір російській агресії, разом із представниками місцевої влади. Це стало значущим початком візиту, присвяченого практичній співпраці, добросусідству та нашому спільному європейському майбутньому", – написав Сибіга в соцмережі Х.