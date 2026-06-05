Інтерфакс-Україна
Події
15:21 05.06.2026

Сибіга отримав запевнення від словацького колеги про підтримку відкриття першого переговорного кластера щодо вступу в ЄС

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Сибіга отримав запевнення від словацького колеги про підтримку відкриття першого переговорного кластера щодо вступу в ЄС
Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час переговорів із словацьким колегою Юраєм Бланаром у Вінниці отримав запевнення від словацького колеги про підтримку відкриття першого переговорного кластера щодо вступу в ЄС і згодом – решти п’яти кластерів.

В ефірі телемарафону, коментуючи двосторонні переговори зі словацьким колегою Юраєм Бланаром у Вінниці, Сибіга нагадав, що президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провели двосторонню зустріч 4 травня 2026 року в Єревані (Вірменія) на полях саміту Європейської політичної спільноти.

"І ми зараз з міністром продовжуємо ті домовленості, які були досягнуті. Нам дуже важливо мати добросусідські відносини із Словаччиною", – наголосив він.

Глава МЗС додав, що також важливо напередодні саміту ЄС отримати запевнення у чіткій підтримці України.

"І сьогодні я такі запевнення отримав. Словаччина підтримує і відкриття першого переговорного кластера, і згодом і решти п’яти кластерів у межах переговорного процесу щодо вступу України до ЄС", – сказав Сибіга.

Теги: #сибіга #кластери #словаччина

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