Інтерфакс-Україна
Події
15:07 05.06.2026

Сибіга про лист Зеленського Путіну: Будемо очікувати. Тепер м'яч на боці росіян

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Сибіга про лист Зеленського Путіну: Будемо очікувати. Тепер м'яч на боці росіян
Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав лист президента Володимира Зеленського "шансом" для очільника Кремля Володимира Путіна та готує доповідь лідеру Української держави про реакцію світу на зазначений лист.

"Будемо очікувати. М’яч – на їхньому боці. Ми запропонували конкретні кроки, а президент дав чітку оцінку тому, що відбувається. Це вирок для Росії. Тенденції для РФ і надалі погіршуватимуться, а підтримка України – посилюватиметься", – сказав Сибіга в ефірі телемарафону у п’ятницю.

За словами міністра, лист отримав "багато схвальних відгуків від досвідчених дипломатів" та європейських колег. Також Сибіга готує доповідь президенту про світові реакції.

"Лист відкритий, та ми звичайно поділися змістом після оприлюднення з нашими партнерами. Я зараз готую доповідь президенту про реакцію глобальну, спеціальну таблицю заповнюємо: і світових лідерів, і окремих столиць, і офіційно, і непублічно. Так, вона (реакція-ІФ-У) є. Всі розуміють, хто на сьогодні зацікавлений в продовженні війни – Путін. І президент Зеленський публічно ще раз це показав: давайте просуватися, давайте серйозно розмовляти в дипломатичний спосіб", – наголосив міністр.

Він підкреслив, що "це шанс для самого ж Путіна" і назвав лист дуже сильним дипломатичним кроком від президента Зеленського.

"Бачимо певну "пробуксовку" на американському переговорному треку. Ми не можемо зволікати. Досягли етапу, коли саме зустріч лідерів може наблизити мир. Про це президент Володимир Зеленський наголосив у своєму листі. Тепер м’яч на боці росіян", – заявив Сибіга.

Він наголосив на важливості збереження високої динаміки переговорного процесу, а також, що саме зустріч лідерів наблизить мир.

"Цей лист – шанс для Путіна. Мені здається, що було б розумно прийняти йому цю пропозицію, не ховатися. Зустріч справді може призвести до наближення миру. І в цьому інтерес зараз, в тому числі, передусім, і росіян", – заявив Сибіга.

Відповідаючи на питання, чи є реакція від РФ, Сибіга сказав: " Мені про це невідомо, я бачив лише заяви Пєскова".

Теги: #лист_зеленського #реакція #сибіга

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