ВМС ЗСУ: Один із безекіпажних катерів під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії

Під час виконання завдань в Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС ЗС України під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії, повідомляє командування Військово-морських сил Збройних сил України.

"Військово-Морськими Силами ЗС України було надано необхідну інформацію військово-морським силам Румунії з метою запобігання втрат серед цивільного населення", – наголошується в повідомленні у Facebook.

Як повідомлялось, у порту Констанца (Румунія) у п’ятницю стався вибух безекіпажного катера, жертв немає.

Президент Румунії Нікушор Дан, коментуючи вибух в порту та нещодавнє падіння російського безпілотника на житловий будинок у Галаці, заявив, що такі інциденти є прямими наслідками розв’язаної Росією війни проти України.

Він, що зараз аналізуються обставини, за яких БЕК потрапив до порту та можливі додаткові ризики, а безпосередньо відповідальні органи повідомлятимуть про хід розслідування.