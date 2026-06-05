Інтерфакс-Україна
Події
14:54 05.06.2026

ВМС ЗСУ: Один із безекіпажних катерів під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії

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ВМС ЗСУ: Один із безекіпажних катерів під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії

Під час виконання завдань в Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС ЗС України під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії, повідомляє командування Військово-морських сил Збройних сил України.

"Військово-Морськими Силами ЗС України було надано необхідну інформацію військово-морським силам Румунії з метою запобігання втрат серед цивільного населення", – наголошується в повідомленні у Facebook.

Як повідомлялось, у порту Констанца (Румунія) у п’ятницю стався вибух безекіпажного катера, жертв немає.

Президент Румунії Нікушор Дан, коментуючи вибух в порту та нещодавнє падіння російського безпілотника на житловий будинок у Галаці, заявив, що такі інциденти є прямими наслідками розв’язаної Росією війни проти України.

Він, що зараз аналізуються обставини, за яких БЕК потрапив до порту та можливі додаткові ризики, а безпосередньо відповідальні органи повідомлятимуть про хід розслідування.

Теги: #реб #румунія #катер #вмс_зсу

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