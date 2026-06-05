Інтерфакс-Україна
Події
14:47 05.06.2026

Вісім працівників поранено через ворожий удар по об'єкту логістичної інфраструктури Одещини

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Російські окупанти завдали удару двома балістичними ракетами з касетними боєприпасами по об’єкту логістичної інфраструктурі в Одеській області, поранено вісім робітників, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Одещина. Дві балістичні ракети з касетною бойовою частиною влучили в об’єкт інфраструктури, який забезпечує критично важливу логістику регіону. Поранення отримали вісім дорожніх працівників, двоє з них у важкому стані", – написав він у Телеграмі.

Усім постраждалим надається допомога. Триває ліквідація наслідків ударів. На місцях працюють усі профільні служби.

Теги: #балістика #одеська_область #підприємство

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