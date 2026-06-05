Від удару російського дрона загинув працівник "ДТЕК Павлоградвугілля"

Внаслідок удару російського дрона 5 червня загинув працівник "ДТЕК Павлоградвугілля" Юрій Філліпов, повідомила група "ДТЕК" у п’ятницю.

"За попередньою інформацією, автомобіль, яким він прямував на зміну, був уражений ворожим дроном. Обставини трагедії наразі уточнюються", – зазначили в енергохолдингу.

Юрій Філліпов працював машиністом бульдозера на одному з підприємств "ДТЕК Павлоградвугілля" на Дніпропетровщині.