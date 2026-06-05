Інтерфакс-Україна
Події
14:33 05.06.2026

Від удару російського дрона загинув працівник "ДТЕК Павлоградвугілля"

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Внаслідок удару російського дрона 5 червня загинув працівник "ДТЕК Павлоградвугілля" Юрій Філліпов, повідомила група "ДТЕК" у п’ятницю.

"За попередньою інформацією, автомобіль, яким він прямував на зміну, був уражений ворожим дроном. Обставини трагедії наразі уточнюються", – зазначили в енергохолдингу.

Юрій Філліпов працював машиністом бульдозера на одному з підприємств "ДТЕК Павлоградвугілля" на Дніпропетровщині.

Теги: #дтек #атака_рф

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