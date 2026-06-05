185 українських захисників і один цивільний повертаються додому з російської неволі – Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

З російського полону у п’ятницю повертаються 185 захисників і один цивільний, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ще 185 українських захисників сьогодні повертаються додому з російської неволі. І також із захисниками повертається один цивільний. Воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Рядові, сержанти й офіцери", – написав Зеленський у телеграм-каналі.

Президент повідомив, що серед визволених захисників ті, хто брали участь у обороні Маріуполя та на "Азовсталі", а також воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках.

"Серед них ті, хто повертається після років російського полону, в якому перебували ще з 2022 року", – повідомив глава держави.

Він подякував команді, що займається обмінам та партнерам. Також президент висловив особливу вдячність воїнам, які поповнюють обмінний фонд.

"Робота триває. Повернення наших людей – незмінний пріоритет для України. Щодня працюємо над тим, щоб визволити кожного українця та кожну українку з неволі", – наголосив Зеленський.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що в Україну повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Територіальної оборони, Сил спеціальних операцій, Військової служби правопорядку, а також бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.

"Більше половини визволених сьогодні захисників потрапили в полон у 2022-му році, частина з них – під час оборони Маріуполя. Серед звільнених є учасник унікальної вертолітної операції – повітряного мосту до Азовсталі", – йдеться у повідомленні, яке було опубліковано в телеграмі Координаційного штабу.

Крім того, вдалося визволити одного цивільного, якого РФ утримувала в полоні з 2022-го року.

Зазначається, що вік наймолодшого звільненого – 26 років, найстаршого – 62 роки.

Серед звільнених є два офіцери.

Координаційний штаб висловив вдячність США й ОАЕ за сприяння в організації обміну та поверненні додому українців.

"Усі звільнені пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені необхідними речами на перший час, отримають належні виплати, пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі", – наголошується в повідомленні.