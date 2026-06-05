Макрон привітав лист Зеленського Путіну та запросив "Коаліцію охочих" зустрітися у Парижі 14 липня

Президент Франції Еммануель Макрон запросив союзників України взяти участь у святкуванні Дня взяття Бастилії у Парижі 14 липня, повідомляє Politico.

"Виступаючи на полях саміту ЄС-Західні Балкани в Чорногорії, Макрон зазначив, що так звана "Коаліція охочих" обговорить питання підтримки України та візьме участь у щорічному військовому параді у Франції", – йдеться у повідомленні.

Макрон також привітав лист, надісланий президентом України Володимиром Зеленським Володимиру Путіну, заявивши, що це "хороша ініціатива".

"Сьогодні саме Україна та Росія можуть домогтися припинення вогню та розробити план миру. Європейці можуть допомогти, оскільки ми є основними учасниками військових дій", – наголосив він.

Макрон зазначив, що європейці повинні бути "за столом переговорів", оскільки на них впливають наслідки угоди про мир між Україною та Росією для безпеки.

Президент Франції також сказав, що зустрінеться із Зеленським "найближчими днями", підтвердивши повідомлення про те, що українського лідера запросили взяти участь у саміті G7 наприкінці цього місяця.