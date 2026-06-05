Інтерфакс-Україна
Події
14:25 05.06.2026

Президент Румунії: Інциденти з дронами є прямими наслідками агресивної війни, розпочатої Росією проти України

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Президент Румунії: Інциденти з дронами є прямими наслідками агресивної війни, розпочатої Росією проти України
Фото: https://x.com/NicusorDanRO

Президент Румунії Нікушор Дан, коментуючи вибух безекіпажного катера в порту Констанца та нещодавнє падіння російського безпілотника на житловий будинок у Галаці, заявив, що такі інциденти є прямими наслідками розв’язаної Росією війни проти України.

"З огляду на військовий конфлікт на кордоні очевидно, що ситуація з безпекою, в якій ми перебуваємо, є чутливою, тому ми будемо підтримувати високий рівень пильності. Такі особливо серйозні ситуації є прямими наслідками агресивної війни, розпочатої Росією проти України", – написав він у соцмережі Х.

Дан зазначив, що зараз аналізуються обставини, за яких БЕК потрапив до порту та можливі додаткові ризики, а безпосередньо відповідальні органи повідомлятимуть про хід розслідування.

Як повідомлялось, у порту Констанца (Румунія) у п’ятницю стався вибух безекіпажного катера, жертв немає.

Раніше повідомлялося, що 29 травня безпілотник, причетний до атак інфраструктури в Україні, розбився в Галаці (Румунія), спричинивши пожежу на даху багатоквартирного будинку. Пізніше румунська експертиза підтвердила російське походження БпЛА.

Теги: #нікушор_дан #румунія #бпла

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