Інтерфакс-Україна
Події
14:14 05.06.2026

Внаслідок атаки дрона на автомобіль ТЧХУ постраждав 50-річний чоловік

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Внаслідок атаки дрона на автомобіль ТЧХУ постраждав 50-річний чоловік
Фото: t.me/olexandrprokudin/

Здійснено черговий удар по гуманітарній місії, окупанти атакували з дрона автомобілі Товариства Червоного Хреста України, внаслідок чого постраждав 50-річний працівник організації, повідомив у п’ятницю очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За попередніми даними, внаслідок удару постраждав 50-річний працівник організації. Росіяни вкотре демонструють своє справжнє обличчя – бити по маркованому транспорту волонтерів – це воєнний злочин, який можуть вчинити тільки терористи", – наголосив очільник ОВА у Телеграм.

Інформація щодо стану постраждалого та масштабів руйнувань уточнюється.

Також Прокудін підкреслив, що Товариство Червоного Хреста – гуманітарна місія, яка не має жодного стосунку до військових справ. Ці люди приїхали сюди з єдиною метою – допомагати цивільному населенню.

Теги: #атака_рф #херсон #тчху #учх

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