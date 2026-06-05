Внаслідок атаки дрона на автомобіль ТЧХУ постраждав 50-річний чоловік

Фото: t.me/olexandrprokudin/

Здійснено черговий удар по гуманітарній місії, окупанти атакували з дрона автомобілі Товариства Червоного Хреста України, внаслідок чого постраждав 50-річний працівник організації, повідомив у п’ятницю очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За попередніми даними, внаслідок удару постраждав 50-річний працівник організації. Росіяни вкотре демонструють своє справжнє обличчя – бити по маркованому транспорту волонтерів – це воєнний злочин, який можуть вчинити тільки терористи", – наголосив очільник ОВА у Телеграм.

Інформація щодо стану постраждалого та масштабів руйнувань уточнюється.

Також Прокудін підкреслив, що Товариство Червоного Хреста – гуманітарна місія, яка не має жодного стосунку до військових справ. Ці люди приїхали сюди з єдиною метою – допомагати цивільному населенню.