Внаслідок атаки дрона на автомобіль ТЧХУ постраждав 50-річний чоловік
Здійснено черговий удар по гуманітарній місії, окупанти атакували з дрона автомобілі Товариства Червоного Хреста України, внаслідок чого постраждав 50-річний працівник організації, повідомив у п’ятницю очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"За попередніми даними, внаслідок удару постраждав 50-річний працівник організації. Росіяни вкотре демонструють своє справжнє обличчя – бити по маркованому транспорту волонтерів – це воєнний злочин, який можуть вчинити тільки терористи", – наголосив очільник ОВА у Телеграм.
Інформація щодо стану постраждалого та масштабів руйнувань уточнюється.
Також Прокудін підкреслив, що Товариство Червоного Хреста – гуманітарна місія, яка не має жодного стосунку до військових справ. Ці люди приїхали сюди з єдиною метою – допомагати цивільному населенню.