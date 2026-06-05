Шестеро людей поранено через атаку ворожих дронів на Чернігів – ОВА

Фото: Нацполіція

Шість людей зазнали поранень через атаку двох безпілотників по обласному центру, повідомив очільник Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус.

"Просто серед дня два ударні безпілотники атакували Чернігів. Мішенями стали підприємство та автостоянка в місті. Є руйнування. Пошкоджені декілька десятків автівок. Станом на зараз відомо про шість постраждалих людей", – написав він у Телеграмі.

За його словами, медики надають допомогу пораненим, відповідні служби працюють на місцях.