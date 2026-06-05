Інтерфакс-Україна
Події
14:03 05.06.2026

У Ближніх печерах Києво-Печерської лаври відновилися регулярні молебні

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У Ближніх печерах Києво-Печерської лаври відновилися регулярні молебні
Фото: Національний заповідник "Києво-Печерська лавра"

Відбувся перший молебень у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври; відтепер молебні будуть проводитись щочетверга з 09:00 до 11:00, повідомив Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" у п’ятницю.

"4 червня відбувся перший молебень за участі вірян на чолі з намісником Свято-Успенської Києво-Печерської лаври ПЦУ єпископом Бориспільським Авраамієм за воїнів-захисників, за збереження життів, перемогу та мир в Україні", – йдеться у повідомленні у Facebook.

Відкриття регулярних молебнів стало можливим завдяки співпраці Міністерства культури України, Православної Церкви України та Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Також Ближні печери відкриті для паломників та екскурсійних груп із середи по неділю.

Теги: #києво_печерська_лавра #молебень #ближні_печери

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