У Ближніх печерах Києво-Печерської лаври відновилися регулярні молебні
Відбувся перший молебень у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври; відтепер молебні будуть проводитись щочетверга з 09:00 до 11:00, повідомив Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" у п’ятницю.
"4 червня відбувся перший молебень за участі вірян на чолі з намісником Свято-Успенської Києво-Печерської лаври ПЦУ єпископом Бориспільським Авраамієм за воїнів-захисників, за збереження життів, перемогу та мир в Україні", – йдеться у повідомленні у Facebook.
Відкриття регулярних молебнів стало можливим завдяки співпраці Міністерства культури України, Православної Церкви України та Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".
Також Ближні печери відкриті для паломників та екскурсійних груп із середи по неділю.