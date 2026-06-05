76-річна херсонка загинула через російський обстріл – ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Стало відомо про загибель ще однієї мирної жительки через обстріл міста 3 червня, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Стало відомо про загибель ще однієї жительки Херсона через російську атаку на Дніпровський район міста у ніч проти 3 червня. Внаслідок ударів смертельні поранення дістала 76-річна жінка", – написав у Телеграмі.

Прокудін висловив співчуття рідним та близьким загиблої.