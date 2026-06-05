СБУ: затриманий у Запоріжжі агент ФСБ хотів звільнення з-під варти внаслідок ворожого удару дроном по СІЗО

Затриманий у Запоріжжі агент ФСБ готував втечу з-під варти – хотів просити куратора навести російський дрон на СІЗО, повідомляє Служба безпеки України.

"Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного агента фсб у Запоріжжі. Після затримання він планував домовитися із російським куратором про звільнення: хотів попросити його вдарити по СІЗО ударним дроном", – йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в п’ятницю.

За матеріалами справи, фігурантом виявився завербований ворогом мобілізований, якого Служба безпеки затримала на коригуванні ворожого удару по одному з підрозділів Сил оборони.

Як встановило розслідування, російські спецслужбісти завербували агента, коли він самовільно залишив військову частину і почав шукати "легкі заробітки" у месенджерах.

"На нього вийшов співробітник фсб і пообіцяв йому "швидкі підробітки" в обмін на співпрацю. Після вербування агент почав збирати інформацію про один із пунктів тимчасового базування елітного підрозділу ЗСУ, по якому рашисти планували навести ударний безпілотник", – зазначають у відомстві.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали зловмисника, коли він формував агентурний звіт для ФСБ РФ.

В українській спецслужбі наголошують, що вже перебуваючи під вартою, агент планував підготувати втечу з території СІЗО.

"За його задумом, рашисти мали скерувати за координатами затриманого ударний дрон, щоб пошкодити будівлю, в якій знаходиться камера їхнього поплічника. Після цього він сподівався втекти за територію режимного об’єкта", – уточнюється в повідомленні.

Контррозвідники СБУ викрили план втечі і запобігли його реалізації.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за сприяння оперативного відділу державної установи "Запорізький слідчий ізолятор" та процесуального керівництва Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.