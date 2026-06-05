Українська ППО у травні перехопила майже 92% безпілотників та понад 53% крилатих і балістичних ракет

Фото: Ґвара

Українська протиповітряна оборона (ППО) у травні із 8 351 засобів повітряного нападу перехопила 7 588 дронів і ракет: відсоток перехоплення дронів – 91,73% та 53% крилатих і балістичних ракет, повідомляє Міноборони у п’ятницю.

"У травні БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" тощо – зафіксовано запуск 8 150 шт, перехоплено 7 476 шт, відсоток перехоплення – 91,73%; крилатих і балістичних ракет – зафіксовано запуск 211, перехоплено 112, відсоток перехоплення – понад 53%. Таким чином загальний рівень перехоплення повітряних цілей під час масованих ударів досяг 90,75%", – йдеться у повідомленні.

Серед знищених у травні ракет: 2 "Кинджали", 50 Х-101, 10 "Іскандерів-М/KN-23", 11 "Калібрів"; 14 Х-59/69, 24 "Іскандери-К".

Найбільш масовані дронові та ракетні атаки стались в ніч на 13 та 24 травня.

У ніч на 13 травня загалом ворог застосував 1 567 дронів та 56 ракет різних типів. Відсоток збиття безпілотників становив 93%, ракет – 72%.

В ніч на 24 травня ворог запустив 600 БпЛА різних типів, 30 звичайних балістичних ракет, "Кинджали" та "Циркони", понад 50 крилатих ракет, а також вдарив двома балістичними ракетами середньої дальності "Орєшнік".

Українські захисники неба перехопили 91% дронів та більш ніж половину від загальної кількості ракет.

Але в умовах рекордних навантажень критично потрібні ракети, здатні збивати балістику. Тому Україна розраховує на підтримку партнерів у закупівлі ракет PAC-3 до систем ППО Patriot, які здатні перехоплювати балістику. Про це йшлося у розмовах з партнерами напередодні чергового засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке має відбутися в червні.