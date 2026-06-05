Захист обвинувачених у справах про воєнні злочини забезпечить їх незвернення до ЄСПЛ – юрист

Гарантований захист обвинувачених у справах про воєнні злочини дозволить обвинуваченим не звертатися до ЄСПЛ, вважає директорка Інституту прав людини Асоціації правників України (АПУ) Інна Ліньова.

"Ми говоримо не про захист російських військових чи колаборантів через начебто відсутність їхньої провини, ми говоримо, що в таких справах забезпечення права обвинувачених на захист є критичним інтересом України. В українських інтересах показувати, що в цій категорії справ Україна здатна забезпечувати всі гарантії права на справедливий суд. Ми не хочемо, щоб через кілька років всі особи, яких визнають винними, звернулися до ЄСПЛ й отримали рішення, яким би Україну звинуватили в порушенні права на справедливий суд, та ще й зобов’язали заплатити справедливу сатисфакцію", – сказала вона в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Ліньова зазначила, що наразі близько 97-98% справ про воєнні злочини розглядається за відсутності обвинуваченого.

"Такий судовий розгляд за відсутністю обвинуваченого приймається з точки зору міжнародних стандартів, але в таких випадках особливо треба забезпечити, щоб права обвинувачених захищалися. Втім, ми бачимо, що існують проблеми з правом на захист", – сказала вона.