Суд призначив 7 років позбавлення волі ексдиректору Концерну РРТ та його спільникам, які розтратили майже мільйон гривень

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду на засіданні в п’ятницю, 5 червня, оголосила обвинувальний вирок колишньому директору, одному зі співробітників Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (далі – Концерн РРТ) і директору приватного товариства

"Їх викрили на розтраті коштів підприємства в особливо великому розмірі шляхом укладення з ТОВ "Ліга-Експерт" договорів, що не відповідали господарським інтересам Концерну РРТ", – повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Суд визнав осіб винуватими у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

"Вироком суду колишньому директору призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Його пособникам – покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також засуджених позбавлено права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на три роки", – йдеться у повідомленні.

Разом із тим їх звільнено від відбування покарання за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України у зв’язку із закінченням строків давності.

Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів із дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС.

Як повідомлялося, справа була передана до суду 19 січня 2018 року. Фігурантами справи були вказані директор Концерну РРТ, начальник сектора по контролю за використанням державної власності зазначеного концерну і директор ТОВ, яких звинувачували за фактом розтрати ними грошових коштів концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення в особливо великому розмірі.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи Концерну РРТ з метою розтрати грошових коштів уклали договори про виконання робіт з розроблення технічної документації із землеустрою щодо земельних ділянок, які не перебували чи перебувають лише частково в користуванні Концерну РРТ, з подальшою сплатою на користь підрядника грошових коштів, що належать Концерну РРТ, по розроблену технічну документацію, яка не відповідала вимогам законодавства і не могла бути використана.

Зазначеними діями Концерну РРТ завдано збитків у сумі 976 тис. 179 грн.