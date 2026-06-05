Інтерфакс-Україна
Події
13:24 05.06.2026

В Україні запровадять експериментальний проєкт з використання довгомірних триланкових автопоїздів на маршрутах Київ-Одеса-Київ – Мінрозвитку

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В Україні запровадять експериментальний проєкт з використання довгомірних триланкових автопоїздів на маршрутах Київ-Одеса-Київ – Мінрозвитку
Фото: https://t.me/MinDevUA

Кабінет міністрів підтримав запровадження експериментального проєкту з використання довгомірних триланкових автопоїздів на маршруті Київ-Одеса та Одеса-Київ, який діятиме протягом двох років із дня набрання чинності постанови.

Згідно з релізом Міністерства розвитку громад та територій у п’ятницю, довгомірний триланковий автопоїзд є вантажним транспортним складом, що складається з тягача та кількох послідовно з’єднаних причепів або напівпричепів. 

Передбачається, що відповідний транспорт зможе перевозити більший обсяг вантажів за один рейс порівняно зі звичайною вантажівкою.

"Паралельно з цим зменшується негативний вплив на дорожнє покриття, зважаючи на більш ефективний розподіл навантаження на осі транспортних засобів", – йдеться у повідомленні.

У відомстві також наголосили, що подібні рішення вже використовуються у Швеції, Фінляндії, Нідерландах та Данії.

"Запуск цього експериментального проєкту – це відповідь на запит українського бізнесу та логічний крок на шляху інтеграції нашої транспортної системи до європейського ринку", – цитуються у релізі слова віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

Рух відповідних транспортних засобів буде здійснюватиметься за спеціальними дозволами та після проведення необхідних технічних досліджень безпеки маршруту, додали у міністерстві.

Зазначається, що результати експериментального проєкту стануть основою для подальшої оцінки можливостей впровадження таких рішень на інших логістичних маршрутах країни.

Теги: #київ #автопоїзд #одеса #мінрозвитку

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