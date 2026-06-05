Інтерфакс-Україна
Події
13:05 05.06.2026

Зеленський: кожен пакет підтримки з антибалістикою допомагає захищати життя людей

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Зеленський: кожен пакет підтримки з антибалістикою допомагає захищати життя людей
Фото: https://t.me/gu_dsns_zp

Президент України Володимир Зеленський відреагував на останні російські обстріли, зазначивши, що кожен пакет підтримки з антибалістикою та санкції проти РФ допомагають захищати життя людей.

"Росія продовжує свою війну проти життя, і кожен, хто нам допомагає, дійсно стоїть на його захисті. Кожен пакет підтримки з антибалістикою, кожна наша спільна домовленість про виробництво зброї, всі кроки світу у санкціях проти Росії – все це допомагає захищати життя людей. Дякую кожному, хто з Україною", – написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

Він додав, що за кілька днів перелік чергових "перемог" Росії поповнився заводом "Яготинське для дітей", що виробляв дитяче харчування.

"На Київщині тривають рятувальні роботи на місці цього удару – підрозділи ДСНС уже ліквідували пожежу. Станом на зараз відомо про сімох поранених. На жаль, чотири людини загинули. Мої співчуття рідним і близьким", – зазначив Зеленський.

Крім того, росіяни вдарили по продовольчих складах та поштовому сервісу на Дніпропетровщині, машині швидкої допомоги в Херсоні, будівлі школи на Сумщині, портовій інфраструктурі на Одещині, звичайних житлових будинках та будівлі амбулаторії на Харківщині.

"Важливо всім разом примушувати Росію закінчити цю їхню війну та перейти до дипломатії", – наголосив президент.

Теги: #антибалістика #дснс #санкції_рф #зеленський

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