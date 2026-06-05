Інтерфакс-Україна
Події
13:01 05.06.2026

Голова Держетнополітики Єленський розраховує на створення обласних структур ДЕСС

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Віктор Єленський, голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України. Київ, 02.06.2026
Віктор Єленський, голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України. Київ, 02.06.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України (ДЕСС) Віктор Єленський розраховує на створення обласних структур Держетнополітики і заявляє про необхідність збільшення штату центрального апарату Служби.

"Фінансів ніколи й нікому не вистачає, але ми розуміємо, що у воєнний час потрібно робити більше за менші кошти. Водночас, відповідно до дорожніх карт, ми маємо зобов’язання створити структури ДЕСС в областях. Наразі питаннями релігії та національних меншин у регіонах займаються працівники обласних державних адміністрацій. Однак ця політика має бути єдиною, тому доцільно створити обласні структури Служби", – сказав Єленський в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи фінансування ДЕСС.

За його словами, у кожному такому підрозділі має бути державний реєстратор, який здійснюватиме реєстрацію статутів релігійних організацій, фахівці із взаємодії з релігійними організаціями, а також ті, які опікуватимуться захистом прав національних меншин.

"Саме для цього ми зараз готуємо бюджетну пропозицію на 2027 рік. Водночас хочу зауважити, що для державного бюджету це не стане суттєвим навантаженням, оскільки такі підрозділи вже існують в обласних державних адміністраціях. Ідеться про те, що політика у сфері свободи совісті та стосовно національних меншин і корінних народів не може бути, умовно, закарпатською або запорізькою, а має бути загальноукраїнською", – додав він.

На запитання, чи є на сьогодні необхідність збільшення штату центрального апарату Держетнополітики, Єленський зазначив, що така потреба існує, оскільки на Службу покладено нові функції, виконання яких потребує залучення відповідних фахівців. 

"Наприклад, тепер саме голова ДЕСС буде очолювати двосторонні міжурядові комісії із забезпечення прав національних меншин, а саме українсько-угорської, українсько-румунської, українсько-словацької та українсько-німецької. Також ДЕСС відповідатиме за запобігання та протидію мови ворожнечі, питання недискримінації тощо", – розповів він.

Як повідомлялося, державний бюджету на 2026 рік передбачає фінансування Держетнополітики на рівні 2025 року – в сумі 64 млн грн.

У травні 2025 року Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики закликав Кабінет міністрів посилити інституційну спроможність Держетнополітики. Зокрема, Комітет визнав, що нестача фахівців, обмежене фінансування та ресурси ускладнюють ефективне реагування на виклики у сфері свободи совісті, що, в свою чергу, перешкоджає повноцінній реалізації профільного закону.

Теги: #єленський #держетнополітики #інтервю #регіони #десс

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