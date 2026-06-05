Осередками для викладання "Захисту України" мають бути охопленні 80% старшокласників з 1 вересня 2026р – Лісовий

Фото: Єгор Шуміхін

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляє, що з 1 вересня 2026 року осередками для викладання предмету "Захист України" мають бути охопленні 80% старшокласників.

"Громадянин і громадянка, незалежно від статі, віросповідування чи національного походження буде проходити два цикли навчання навичок і ціннісних орієнтирів, спрямованих на захист нашої країни: в школі і далі – в професійній освіті або університеті", – сказав Лісовий на форумі "Захист України: урок, який не закінчується".

За його словами, на сьогодні уже створено 963 осередки з викладання предмету "Захист України", в яких вчиться 406,7 тис. старшокласників і викладає 4,4 тис. вчителів, із яких 462 є ветеранами.

Крім того, на сьогодні уже підготовлено 95 сертифікованих тренерів і 80 супервізорів програм "Захист України".

Міністр нагадав, що на 2026 рік на створення нових і облаштування існуючих навчальних осередків предмету "Захист України" виділено 500 млн грн.

За його словами, в 2026 році планується облаштувати понад 160 нових осередків, а з 1 вересня 2026 року охоплення має скласти 80% старшокласників (наразі 65%).

Крім того, Лісовий зазначив, що в поточному році 28,8 млн грн виділено на підвищення кваліфікації вчителів "Захисту України" в 2026 році.

Як зазначалося, у серпні 2024 року було ухвалено модельну навчальну програму "Захист України". На кінець 2025 року в навчальних осередках "Захист України" займаються дві третини старшокласників (64%). Мета – до 2027 року охопити всіх учнів старшої школи. З 2027 року оновлений "Захист України" стане обов’язковим предметом у кожній школі. Також з 2027 року школярі зможуть обирати поглиблені спеціалізовані модулі – з керування дронами, інженерії, кібербезпеки та інших напрямів.

4 червня міністр освіти Оксен Лісовий анонсував проведення Всеукраїнського змагання осередків вивчення навчального предмета "Захист України".