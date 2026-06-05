Інтерфакс-Україна
Події
12:54 05.06.2026

СБС ЗСУ: Уражено суховантажі та танкер, залучені до контрабанди біля ТОТ України

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СБС ЗСУ: Уражено суховантажі та танкер, залучені до контрабанди біля ТОТ України

Сили безпілотних систем Збройних сил України повідомили про ураження п’яти суден – суховантажів та танкера, залучених до викрадення українського зерна та перевезення військових вантажів у прибережних водах та портах Маріуполя та Бердянську на тимчасово окупованій території України, повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді на псевдо Мадяр.

"Зафарбовані чорноморськими мародерами назви суден-суховантажів й танкерів та вимкнені радари, з метою тихої крадіжки українського зерна, перекидки військових вантажів та горючки, вже не передбачають ні тривалої живучості великих малорухомих цілей, віднесених до військових, ні регулярності перевезень", – - написав він у Телеграмі.

У СБС поінформували, що оператори и 1-го окремого центру завдали уражень п’ятьом вантажним суднам противника, які використовувалися для забезпечення окупаційних військ.

"Серед уражених цілей: вантажне судно в районі м. Бердянськ, Запорізька область; два вантажні судна в районі н. п. Ялта, Донецька область; два вантажні судна в районі м. Маріуполь, Донецька область", – повідомили у телеграм-каналі СБС.

В СБС додали, що кожне судно, яке працює на військову логістику противника або бере участь у незаконному вивезенні ресурсів з окупованих територій, фактично фінансує продовження війни проти України та є законною ціллю для ураження.

Теги: #судна #сбс #бровді #ураження

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