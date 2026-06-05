Дві третини українців проти виборів під час війни, але в разі їх проведення в Раду пройшли б не менше 6 партій – опитування

Більшість дорослих жителів України не підтримують можливість проведення виборів президента України та депутатів Верховної Ради України під час дії воєнного стану, свідчать результати опитування, проведеного дослідницькою компанією "Соціополіс" 24-29 травня.

66,1% респондентів вважають, що вибори в Україні можна проводити тільки після скасування воєнного стану. Натомість 29,4% опитаних підтримують можливість проведення виборів під час воєнного стану в разі такої необхідності.

Згідно з результатами опитування, у разі проведення виборів до Верховної Ради наприкінці травня 2026 року найвищий рівень підтримки отримали б потенційна партія Валерія Залужного, блок Володимира Зеленського та партія "Європейська солідарність" Петра Порошенка, за якиі проголосували б 12,7%, 11,3% та 9,2% від усіх опитаних відповідно, або 16,1%, 14,4% та 11,7% відповідно серед тих, хто взяв би участь у голосуванні та визначився з вибором.

Підтримку понад 5% від усіх опитаних мають ще три політичні сили: потенційна партія Кирила Буданова та партія "Розумна політика" Дмитра Разумкова, які мають майже однакові показники підтримки (відповідно 8,6% і 8,4% від усіх опитаних та 10,9% і 10,7% серед тих, хто взяв би участь у голосуванні та визначився з вибором), а також потенційна партія "Третя Штурмова бригада" Андрія Білецького – 7,0% від усіх опитаних та 8,9% серед тих, хто взяв би участь у голосуванні та визначився з вибором.

Загалом шість політичних партій – існуючих на теперішній час або потенційних – мають рівень підтримки понад 5% від усіх опитаних. Іще дві потенційні політсили також перебувають на межі подолання 5%-го бар’єру та теоретично могли б пройти до Верховної Ради: партія "Азов" Дениса Прокопенка – 4,9% від усіх опитаних і 6,2% серед тих, хто визначився з вибором, та партія Олександра Усика – відповідно 4,1% і 5,2%.

Ще чотири політичні сили мають рівень підтримки в межах від 2,0% до 3,4% серед усіх опитаних та 5%-вий бар’єр не долають: блок Ігоря Терехова та Віталія Кіма – 3,4% від усіх опитаних або 4,3% серед тих, хто взяв би участь у голосуванні та визначився з вибором; Всеукраїнське об’єднання "Свобода" – відповідно 2,9% і 3,7%; партія "24 серпня" Сергія Притули – відповідно 2,7% і 3,4%; Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – відповідно 2,0% і 2,5%.

Респондентам також було запропоновано оцінити сценарій, за якого у виборах до Верховної Ради беруть участь лише політсили, представлені в нинішньому складі парламенту. За таких умов "Євросолідарність" отримала б 17,4% голосів опитаних і 39,4% серед тих, хто взяв би участь у голосуванні та визначився з вибором, правляча нині партія "Слуга Народу" – 13% від усіх опитаних та 29,4% серед тих, хто взяв би участь у голосуванні та визначився з вибором. "Голос" отримав би відповідно 4,2% і 9,5%, ВО "Батьківщина" – 3,8% і 8,6%, "Платформа за життя та мир" – 3,7% і 8,4%, "Відновлення України" – 1,5% і 3,4%, "За майбутнє" – 0,4% і 0,9%, "Довіра" – 0,2% і 0,4%. 37% респондентів за такого сценарію не пішли б на вибори, 6,2% – зіпсували б бюлетень, а 12,7% – не визначилися зі своїм вибором.

"Такий показник слід розглядати не як повноцінний прогноз електорального рейтингу на майбутніх виборах, а радше як умовну оцінку поточної підтримки та сприйняття діяльності парламентських політичних сил, які вже представлені у Верховній Раді України", – йдеться в пресрелізі.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 1002 респондентів від 18 років на всіх підконтрольних уряду територіях України. Теоретична статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,95 та без урахування дизайн-ефекту не перевищує 3,1% – для даних близьких до 50% та 1,4% для даних близьких до 5% і 95%.