Ліквідовано пожежу на території "Яготинське для дітей" – ОВА

Фото: Київська ОВА

Пожежу, що виникла через удар російського безпілотника на території підприємства "Яготинське для дітей" у Згурівський громаді Броварського району, ліквідовано, наразі відомо про чотирьох загиблих та сімох постраждалих, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Станом на зараз рятувальники ліквідували пожежу на території підприємства у Броварському районі, яке цього ранку стало ціллю російської атаки. Унаслідок удару пошкоджено підприємство харчової промисловості, зруйновано адміністративну будівлю, пошкоджено два автомобілі... На цей момент відомо про чотирьох загиблих. Ще семеро людей отримали поранення та травми різного ступеня тяжкості", – написав він у Телеграмі.

Рятувальники продовжують розбір завалів.

Калашник зазначив, що армія РФ вкотре завдала удару по суто цивільному об’єкту.

"Російські дрони вдарили по підприємству "Яготинське для дітей". Підприємству, продукцію якого щодня споживають тисячі українських дітей. Тут виробляли молочну продукцію, йогурти, дитяче харчування – те, що асоціюється з турботою, здоров’ям і дитинством", – акцентував він.

Раніше повідомлялось про чотирьох загиблих та сімох поранених, під завалами можуть бути ще дві людини.