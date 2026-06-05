12:38 05.06.2026
Врятований крокодил переїхав на літній майданчик в КиївЗоо
Фото: https://t.me/KyivCityOfficial
Кубинського крокодила, якого врятували навесні 2022 року, перевели на літній майданчик київського зоопарку, де його можна побачити щодня одразу за Центральним входом, повідомляє КМДА у п’ятницю.
"Крокодил потрапив до зоопарку навесні 2022 року після приватного утримання в домашній ванній, що спричинило низку психологічних і фізичних травм. Його деформована щелепа вимагає особливого догляду, а нервова система – індивідуальних підходів, терпіння та любові", – йдеться у повідомленні у Телеграм.
Зараз оселю крокодила перенесли на літній майданчик на березі Пеліканячого озера.
Побачити крокодила можна щодня одразу за Центральним входом зоопарку.