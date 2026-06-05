Врятований крокодил переїхав на літній майданчик в КиївЗоо

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Кубинського крокодила, якого врятували навесні 2022 року, перевели на літній майданчик київського зоопарку, де його можна побачити щодня одразу за Центральним входом, повідомляє КМДА у п’ятницю.

"Крокодил потрапив до зоопарку навесні 2022 року після приватного утримання в домашній ванній, що спричинило низку психологічних і фізичних травм. Його деформована щелепа вимагає особливого догляду, а нервова система – індивідуальних підходів, терпіння та любові", – йдеться у повідомленні у Телеграм.

Зараз оселю крокодила перенесли на літній майданчик на березі Пеліканячого озера.

Побачити крокодила можна щодня одразу за Центральним входом зоопарку.