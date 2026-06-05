Інтерфакс-Україна
Події
12:36 05.06.2026

На Харківщині ДТП сталась з автобусом, що перевозив дітей: постраждало 5 осіб

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У п’ятницю вранці на автодорозі Р-58 "Мерефа – Златопіль – Лозова" водій автомобіля Volkswagen LT, в якому їхали школярі і вчителі, не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя, після чого автомобіль перекинувся у кювет, постраждали п’ятеро осіб.

"У салоні перебували 14 дітей – учні 5 та 9 класів одного з ліцеїв, а також двоє вчителів, які супроводжували групу під час екскурсії. Внаслідок ДТП травмовано трьох дітей та двох дорослих. Постраждалих із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізовано до медичних закладів", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної події, в якій постраждали неповнолітні (ч. 1 ст. 286 КК України).

Теги: #прокуратура #дтп #харківщина

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