На Харківщині ДТП сталась з автобусом, що перевозив дітей: постраждало 5 осіб

У п’ятницю вранці на автодорозі Р-58 "Мерефа – Златопіль – Лозова" водій автомобіля Volkswagen LT, в якому їхали школярі і вчителі, не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя, після чого автомобіль перекинувся у кювет, постраждали п’ятеро осіб.

"У салоні перебували 14 дітей – учні 5 та 9 класів одного з ліцеїв, а також двоє вчителів, які супроводжували групу під час екскурсії. Внаслідок ДТП травмовано трьох дітей та двох дорослих. Постраждалих із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізовано до медичних закладів", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної події, в якій постраждали неповнолітні (ч. 1 ст. 286 КК України).