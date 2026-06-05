Інтерфакс-Україна
Події
12:28 05.06.2026

В УПЦ (КП) немає ніякого юридичного статусу – голова ДЕСС Єленський

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Віктор Єленський, голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України. Київ, 02.06.2026
Віктор Єленський, голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України. Київ, 02.06.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті України (ДЕСС) Віктор Єленський заявляє, що в Української православної церкви (Київського патріархату) немає ніякого юридичного статусу, а спроби відновити патріархат виглядають "малосимпатично".

"У неї немає юридичного статусу. Ви пам’ятаєте, що перед створенням Православної церкви України в юридичному сенсі, предстоятель УПЦ Київського патріархату розпустив УПЦ (КП), так само, як предстоятель Української автокефальної православної церкви це зробив. І, звичайно, потім прагнення відновити УПЦ (КП), були трохи дивними. А зараз спроби створити якийсь патріархат, обрати якогось патріарха – виглядають, я б сказав, малосимпатично і не додають нікому", – сказав Єленський в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що усім тим, кому не байдужа доля українського православ’я, від усіх цих так званих "виборів" ніяково.

Як повідомлялося, на початку квітня Синод ПЦУ засудив антиканонічну діяльність групи осіб, яка включає позбавлених сану і заборонених у служінні священнослужителів, які привласнюють назву УПЦ Київського патріархату, проти кожного з них розпочато церковну судову процедуру і викликано для надання пояснень на чергове засідання Синоду в травні 2026 року.

Крім того, в ПЦУ заявили, що використання назв "Українська православна церква Київський патріархат", "Київська патріархія" та похідних без дозволу Православної церкви України є порушенням закону.

Після смерті патріарха Філарета (Денисенка) 20 березня 2026 року, архієреї УПЦ КП обрали новим предстоятелем архієпископа Сумського і Охтирського Никодима (Володимира Кобзаря). Рішення було прийнято таємним голосуванням на Архієрейському соборі, попри те, що юридично УПЦ КП була ліквідована у 2019 році.

Теги: #єленський #упц_кп #десс #інтервю

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