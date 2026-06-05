Інтерфакс-Україна
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12:26 05.06.2026

Київська влада відхилила петицію із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті

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Київська влада відхилила петицію із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті
Фото: Unsplash

Київська влада відхилила петицію із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану.

"Комунальні транспортні підприємства виконують важливу соціальну роботу з перевезення окремих категорій громадян, які мають право на безоплатний проїзд. Частка пільгових перевезень у 2020 році складала 25,5% (метрополітен) та 57,4% (наземний пасажирський транспорт). Через наявність значної кількості пільговиків підприємства мають високу бюджетну залежність, але компенсація втрат доходів за надані послуги з перевезення пільгових категорій пасажирів не завжди покривається в повному обсязі", – йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.

Зазначається, що собівартість перевезень суттєво збільшилася з моменту останньої зміни тарифів на перевезення пасажирів унаслідок необхідності підвищення заробітної плати працівникам підприємств транспорту, збільшення вартості енергоносіїв, матеріалів, сировини та необхідних послуг тощо.

Кличко зазначив, що за розрахунками підприємств транспорту планові тарифи на 2026 рік на перевезення пасажирів становлять: 64,60 грн – на проїзд метрополітеном, 44,14 грн – на проїзд наземними видами транспорту (трамвай, тролейбус, фунікулер, автобус).

"Зважаючи на викладене, перегляд тарифів обумовлений зверненнями підприємств транспорту, тривалими періодами незмінності тарифу на перевезення, істотним зростанням вартості енергоносіїв, пального, оплати праці та інших витрат, зменшенням пасажиропотоку в умовах пандемії та воєнного стану, а також необхідністю підтримання безпечної і стабільної роботи міського пасажирського транспорту", – йдеться у відповіді.

Як повідомлялося, на сьогодні уже три петиції на сайті Київради із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану набрали необхідну для розгляду кількість голосів.

У Київській міській державній адміністрації 18 травня повідомили про плани оновити тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Зокрема, вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку. Так, придбанні 1-9 поїздок тариф складатиме 30 грн; 10-19 – 28,90 грн; 20-29 – 27,80 грн; 30-39 – 26,60 грн; 40-49 – 25,50 грн; 50 поїздок – 25 грн. Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3-23,6 грн. Для студентів і учнів зберігаються пільгові умови: студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного; учні під час навчального року користуватимуться транспортом безкоштовно, а влітку – зі знижкою 75%. Окремо планують запровадити пересадковий квиток за 60 грн, який даватиме можливість безлімітно пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин.

Вартість проїзду в столиці не переглядали з 2018 року. Із 1 січня 2022 року планували підвищити вартість проїзду в громадському транспорті до 20 грн, для власників "Картки киянина" – до 12 грн.

Наприкінці 2021 року мер Києва Віталій Кличко запевнив, що вартість проїзду в міському громадському транспорті не підвищуватиметься до кінця опалювального сезону.

У 2023 році міська влада заявила, що не збирається підвищувати вартість проїзду в громадському транспорті до кінця війни.

У вересні 2025 року Кличко заявив, що попри те, що громадський транспорт в Києві є дотаційним, місто шукає можливості, щоб не підвищувати вартість проїзду.

Теги: #транспорт #кмда #петиція #проїзд #ціна

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