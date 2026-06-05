Посадовця одного з ТЦК на Волині затримано за хабар

Посадовця одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Волинський області затримано за одержання неправомірної вигоди, повідомляє група комунікацій Волинського ОТЦК та СП

"Правоохоронними органами затримано посадову особу одного з ТЦК та СП Волинської області за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. У межах досудового розслідування встановлюється можлива причетність третіх осіб, які могли бути залучені до протиправної діяльності як посередники", – йдеться у повідомленні ОТЦК на сторінці у Facebook.

За повідомленням, наразі триває досудове розслідування, під час якого мають бути з’ясовані всі обставини правопорушення.

Волинський ОТЦК та СП надає необхідне сприяння проведенню слідчих дій у межах компетенції та чинного законодавства.

Правову оцінку діям усіх причетних осіб буде надано уповноваженими правоохоронними органами.